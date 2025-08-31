Между Азербайджаном и Китаем налажены дружеские и партнерские отношения - Хикмет Гаджиев

ТЯНЬЦЗИНЬ /Trend/ - Между Азербайджаном и Китаем налажены дружеские и партнерские отношения.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в Тяньцзине заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что они развиваются на основе детальных документов о стратегическом партнерстве, подписанных в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Китай в этом году.

"Сегодня азербайджано-китайские отношения развиваются во всех сферах. Здесь я хотел бы особо отметить торгово-экономические связи. Мы наблюдаем рост более чем на 40%. Также наблюдается увеличение объёмов перевозок китайских грузов по Центральному коридору, проходящему через Азербайджан и включающему Турцию. Азербайджан и Китай также оказали друг другу политическую поддержку. С политической точки зрения Азербайджан и Китай также поддерживали друг друга", - отметил Гаджиев.