Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посмотрели памятники выдающимся личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами во время оккупации.

Как сообщает Trend, Гурбангулы Бердымухамедову сообщили, что во время оккупации армяне вывезли эти памятники в Армению и хотели их переплавить. Благодаря вмешательству великого лидера Гейдара Алиева памятники были выкуплены у Армении, привезены в Азербайджан и некоторое время хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации они были возвращены на свои прежние места.