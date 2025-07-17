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Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)

Политика Материалы 17 июля 2025 13:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посмотрели памятники выдающимся личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами во время оккупации.

Как сообщает Trend, Гурбангулы Бердымухамедову сообщили, что во время оккупации армяне вывезли эти памятники в Армению и хотели их переплавить. Благодаря вмешательству великого лидера Гейдара Алиева памятники были выкуплены у Армении, привезены в Азербайджан и некоторое время хранились во дворе Музея искусств в Баку. После освобождения города Шуша от оккупации они были возвращены на свои прежние места.

Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посмотрели расстрелянные памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли в Шуше (ФОТО)
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