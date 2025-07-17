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Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)

Политика Материалы 17 июля 2025 11:16 (UTC +04:00)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Trend, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Гурбангулы Бердымухамедова встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Физулинском международном аэропорту председателю Халк Маслахаты Туркменистана была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район (ФОТО)
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