Стань акционером PASHA Bank вместе с Birbank Invest

Birbank Invest открывает пользователям новую инвестиционную возможность. Начиная с сегодняшнего дня пользователи Birbank Invest могут напрямую стать акционерами PASHA Bank. Это нововведение позволяет присоединиться к процессу первичного публичного размещения акций (IPO) через мобильное приложение и воспользоваться возможностями, которые формируются на локальном рынке капитала.

В рамках IPO, проводимого PASHA Bank, подписка на акции будет открыта для физических и юридических лиц до 12 мая 2026 года.

В рамках предложения инвесторам будут представлены обыкновенные именные акции в количестве 932 926 штук, что составляет 5 процентов уставного капитала банка. Начальная цена одной акции установлена на уровне 55 AZN. Минимальный объем покупки составляет одну акцию, при этом верхний лимит не ограничен. На средства, внесенные в период подписки, будет начисляться доход в размере 5 процентов годовых. Все комиссии по приобретению акций покрываются PASHA Bank, дополнительная комиссия для клиентов не предусмотрена. Размещение акций будет осуществляться через Бакинскую фондовую биржу.

Процесс размещения проводится в соответствии с очередностью, указанной в проспекте эмиссии. Подробную информацию можно получить по ссылке www.b-b.az/ipo-deeplink

Отметим, что данное IPO является первым размещением акций банка частной организацией в истории Азербайджана и представляет собой важный этап в развитии национального рынка капитала.

Birbank Invest, представленный клиентам в июне 2025 года, является первым независимым инвестиционным приложением, запущенным банком под брендом Birbank. Платформа предоставляет пользователям удобный и безопасный доступ к локальным и международным финансовым рынкам.

