Халг Банк - среди крупнейших налогоплательщиков Азербайджана

По итогам финансовых результатов за 2025 год Халг Банк вошёл в список 100 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана. Отметим, что список, опубликованный Государственной налоговой службой, включает налогоплательщиков страны, внесших наибольший вклад в государственный бюджет в 2025 году и давших согласие на раскрытие этой информации общественности.

Присутствие Халг Банка в этом списке отражает его значимый вклад в развитие экономики страны, приверженность принципам прозрачности, а также устойчивое финансовое положение.

В течение прошедшего года Банк последовательно расширял доступность своих продуктов и услуг, а также реализовал ряд проектов, направленных на поддержку общей экономической активности в стране и развитие инициатив в сфере социальной ответственности.

Халг Банк и далее намерен придерживаться принципов прозрачности и ответственности, определяя в качестве приоритета устойчивое развитие и дальнейшее увеличение вклада в экономику страны.