Ненефтегазовый экспорт Азербайджана достиг рекордного уровня за всю историю независимости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается реализация целенаправленных мер по диверсификации экономики и экспорта.

Как сообщает Trend со ссылкой на информированный источник, в 2025 году ненефтегазовый экспорт в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8,1%, составив 3,628 миллиарда долларов США, и достиг самого высокого уровня за всю историю независимости страны.

Отметим, что в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности в 2025 году в страну было импортировано золота на сумму 6,260 миллиарда долларов США, что является одним из важных элементов стратегических валютных резервов страны.

Поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта либо импортной активности, обусловленной внутренним спросом.

Без учета импорта золота положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана в 2025 году составило 6 922,8 миллиона долларов США. Объем импорта без учета золота составил 18 120 миллионов долларов США, что по сравнению с 2024 годом означает рост всего на 2,1 процента.