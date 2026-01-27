Международные банки развития заинтересованы в выпуске облигаций в манатах на БФБ — Руслан Халилов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международные банки развития проявляют интерес к осуществлению на Бакинской фондовой бирже (БФБ) эмиссии в национальной валюте (манатах).

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.

Он также рассказал о достижениях возглавляемой им организации за 2025 год.

«В прошлом году Бакинская фондовая биржа провела полную и глубокую диагностику своей технологической инфраструктуры. Наши торговые системы построены на единой платформе, по которой были проведены масштабные проверки. На основе результатов диагностики с целью гармонизации системы и повышения её стабильности были выполнены работы по in-house stabilization (внутренней стабилизации). Параллельно было проведено несколько стресс-тестов, чтобы убедиться, что платформа полностью готова к операциям большого объема. Такие проверки проводятся ежегодно, однако в прошлом году они были более масштабными и детальными. Это связано с тем, что не исключается выход на рынок многочисленных IPO (первичных размещений акций) и выпусков облигаций. Цель состоит в том, чтобы технологическая платформа могла без проблем обрабатывать сотни тысяч ордеров. С уверенностью могу сказать, что Бакинская фондовая биржа полностью готова к проведению большого количества эмиссий.

В рамках процесса внутренней трансформации мы переходим к следующему стратегическому этапу. На этом этапе основной акцент делается на усилении технологической готовности и технологической интеграции. Цель заключается в повышении уровня интеграции не только внутри БФБ, но и на рынке капитала в целом», - сказал Р. Халилов.

По его словам, в настоящее время трейдинговая платформа интегрирована с двумя банками через приложения двух инвестиционных компаний.

"Конечной целью является подключение всех инвестиционных компаний, работающих на рынке, к Бакинской фондовой бирже через их собственные приложения. Одновременно предусматривается интеграция систем банков, получивших инвестиционную лицензию. Это создаёт максимальное удобство для retail investor (частного инвестора), то есть инвестор может в один клик торговать на бирже через приложение своего брокера. В настоящее время данная модель активно функционирует по акциям Международного банка Азербайджана (ABB)», - сказал председатель правления БФБ.

Говоря о достижениях прошлого года, он особо подчеркнул подписание в рамках проекта "Tabadul" коллективного соглашения об обмене между Abu Dhabi Exchange (ADX), Национальным депозитарным центром и "Azer Turk Bank", а также рассказал о перспективах данного сотрудничества: «Этот документ позволил начать этап технологического подключения и тестирования. В настоящее время БФБ продолжает тестирование технологической интеграции с Tabadul Trading Hub (Торговым хабом Tabadul). Основной целью этих работ является как усиление интеграции на локальном рынке, так и беспроблемная реализация cross-border integration (трансграничной интеграции). Хаб Tabadul функционирует как биржевой хаб и объединяет биржи различных стран в едином пространстве. Посредством данного механизма, к примеру, любой брокер, работающий в Абу-Даби, сможет напрямую осуществлять торговлю на Бакинской фондовой бирже. Для этого такой брокер должен стать членом Бакинской фондовой биржи. В настоящее время действующее законодательство не запрещает иностранным брокерам становиться членами Бакинской фондовой биржи. Однако существует ряд требований. Например, для подключения иностранного брокера к Бакинской фондовой бирже требуется открытие офиса в стране либо наличие местного координирующего представителя. С целью дальнейшего упрощения этих требований мы поделились своими предложениями с Центральным банком в рамках проекта по пересмотру и внесению изменений в законодательство о рынке ценных бумаг, осуществляемого Центральным банком Азербайджана».

Р. Халилов отметил, что в настоящее время интеграционные процессы в основном реализуются через платформу Tabadul: «Наряду с этим, ведутся активные переговоры с рядом региональных и глобальных брокеров. На встречах, которые проходят при моём участии, обсуждаются условия, необходимые для подключения платформы Бакинской фондовой биржи (БФБ) к системам глобальных брокеров, критерии, на которые они обращают внимание, а также их ожидания в отношении оборота рынка. Основная цель в данном направлении заключается в том, чтобы заранее определить, какие технические, институциональные и рыночные условия должны быть обеспечены в случае возможной интеграции в будущем. Одновременно анализируется, какие преимущества такая модель может дать локальному рынку и какие потенциальные недостатки могут существовать.

Отмечу, что большинство глобальных брокеров работает на основе модели multinational trading facility (многосторонней торговой платформы) и, как правило, использует систему smart order routing (интеллектуальной маршрутизации ордеров). Посредством этой системы, если ценная бумага, представленная на платформе, имеет листинг на нескольких биржах, ордер автоматически направляется на рынок с наиболее низкой ценой и минимальной комиссией. С этой точки зрения даже простая демонстрация на таких платформах ценных бумаг, торгуемых и котируемых на Бакинской фондовой бирже, может стать важным интеграционным шагом для нашего рынка».

Р. Халилов также рассказал о допуске к торгам на Бакинской фондовой бирже манатных облигаций с плавающей процентной ставкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), оценив это как крайне важное событие для рынка: «Это первая эмиссия международной финансовой организации как в национальной валюте, так и в формате floating rate note (облигаций с плавающей процентной ставкой). Более того, уже была осуществлена одна сделка на вторичном рынке — объём операции составил около 3 млн манатов.

Дополнительная польза допуска к торгам на рынке капитала манатных облигаций ЕБРР с плавающей процентной ставкой заключается в том, что в будущем это может привести к операциям по свопам процентных ставок (interest rate swap), хотя пока говорить об этом рано. По крайней мере, сейчас на рынке в качестве первого шага появился инструмент с плавающей ставкой, которого ранее не существовало. Это был очень важный шаг. В настоящее время также ведутся переговоры с рядом других международных финансовых институтов по вопросам эмиссии облигаций. Международные банки развития проявляют интерес к эмиссиям в национальной валюте, поскольку это позволяет более эффективно управлять currency risk (валютным риском). Многие международные финансовые организации, с которыми мы находимся в контакте, заинтересованы в выпуске облигаций на Бакинской фондовой бирже. В соседних странах такая практика уже существует. Однако называть конкретные институты и сроки эмиссий пока было бы некорректно. Скажу лишь, что практически каждый международный банк развития, работающий в Азербайджане, проявляет интерес к эмиссии. Как минимум потому, что для этих банков как институтов развития наиболее оптимальным решением является выпуск облигаций в национальной валюте с учётом их риск-профиля, и направление привлечённых средств, например, на реализацию локальных стратегических проектов также в национальной валюте. Мы встречаемся с этими международными финансовыми организациями, приглашаем их и поддерживаем с ними тесные контакты. Мы предоставляем им информацию о внутреннем рынке».

Он также отметил, что настал тот этап, когда государственные предприятия должны выходить на рынок с выпуском облигаций. Одной из ключевых стратегических инициатив, утвержденных Наблюдательным советом Бакинской фондовой биржи в Стратегическом плане развития на 2024–2026 годы, является стимулирование и привлечение государственных предприятий к выпуску облигаций. Мы активно ведём переговоры с государственными компаниями. Ранее мы неоднократно встречались с ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (ADY) и даже подготовили для ADY краткую презентацию о возможностях локального рынка капитала. Очень рад, что ЗАО “Азербайджанские железные дороги” начало эмиссию облигаций. По имеющейся у нас информации, ещё 1–2 компании из транспортно-логистического сектора намерены осуществить выпуск облигаций. Мы ведём переговоры со всеми этими компаниями. Для некоторых из них мы даже подготавливаем и направляем дополнительную необходимую информацию, чтобы оказать максимальное содействие в принятии решений. Таким образом, есть несколько как государственных, так и негосударственных компаний, которые проявляют достаточно высокий интерес к выпуску облигаций», — отметил Р. Халилов.

Кроме того, он напомнил, что в марте прошлого года на Бакинской фондовой бирже началось обращение «зелёных облигаций» SOCAR, и отметил, что они выпущены сроком на 5 лет с общим объемом эмиссии 200 млн долларов США: «Со своей стороны, Бакинская фондовая биржа создала отдельный Green Bond Segment для поддержки “зеленых облигаций”. Для данного сегмента мы обнулили все листинговые комиссии. То есть если компания желает выйти на листинг с “зелеными облигациями” или другими "зелёными" ценными бумагами и соответствует необходимым критериям, она освобождается от уплаты листингового сбора. Мы наблюдаем интерес компаний к этому направлению в ряде отраслей. В частности, есть компании в энергетическом секторе, которые хотят выпускать “зеленые облигации”. Также мы видим интерес со стороны ряда компаний логистического сектора. Однако многое здесь зависит и от компаний, которые выполняют роль инвестиционных банков. Вероятно, со временем мы увидим дополнительные выпуски “зеленых облигаций".

Говоря о шагах, необходимых для углубления кривой доходности (yield curve) маната, Р. Халилов подчеркнул, что кривая доходности имеет фундаментальное значение для рынка: «Она выполняет роль базовой процентной ставки для эмитентов. В настоящее время в Азербайджане основная ликвидность сосредоточена в инструментах сроком до 3 лет, однако со временем мы ожидаем роста ликвидности и в сегментах 5–7 лет. Центральный банк Азербайджана уже публикует кривую доходности, и она постепенно приобретает более рыночно-ориентированный характер».

Р. Халилов также рассказал о недавнем вступлении Бакинской фондовой биржи в Американо-Азербайджанскую торговую палату и возможных преимуществах этого членства: «Данное членство имеет важное значение с точки зрения изучения лучших практик американского рынка, исследования технологических решений и налаживания контактов с потенциальными инвесторами. У нас очень хорошее сотрудничество с данной торговой палатой, и мы находимся в постоянном активном контакте. Американский рынок в этой сфере является достаточно зрелым и представляет большую ценность для изучения. Наше первоначальное сотрудничество с компаниями, работающими в США в сфере биржевого или торгового платформенного бизнеса, направлено на обмен мнениями о том, как они выстраивают свою деятельность, а также на обсуждение технических аспектов и общего развития рынка. В перспективе также возможно установление коммерческих связей. На данный момент реального подключения к таким платформам, как Tabadul, нет, однако проводится значительная работа по формированию базовых контактов и проведения дискуссий».

В завершение Р. Халилов затронул возможности регионального сотрудничества, в частности потенциальные проекты со странами Центральной Азии: «С Казахстанской фондовой биржей (KASE) уже состоялся обмен мнениями по вопросам передачи технических знаний и создания регионального data hub. Целью является обработка данных рынков капитала Центральной Азии и Ближнего Востока на единой платформе и их представление региональным и международным инвесторам. Проект пока находится на стадии идеи, однако возможность сотрудничества не исключается. Одновременно осуществляется обмен опытом с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии. Уровень развития этих рынков сопоставим, и с точки зрения технологических инноваций мы находимся на схожих этапах.

Наша цель — превратить Бакинскую фондовую биржу в рынок с высокой региональной и глобальной узнаваемостью. Это возможно за счёт интеграции инструментов, находящихся в листинге БФБ, в платформы глобальных брокеров и за счёт технологических решений.

Наша стратегия направлена на углубление рынков капитала, развитие рынков акций и облигаций, создание новых финансовых инструментов и повышение финансовой грамотности, и мы последовательно работаем в этом направлении», — заключил он.