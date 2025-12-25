Назван объем сделок азербайджанских банков в торговой системе Bloomberg

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года фиксировалась высокая активность как в необеспеченном, так и в обеспеченном секторах межбанковского рынка.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на «Заявление Центрального банка Азербайджанской Республики об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026 год», опубликованное в газете «Азербайджан».

Отмечается, что за 11 месяцев на платформе Bloomberg между банками в национальной валюте заключено 3482 сделки на сумму 61,8 миллиарда манатов.

«За этот период на межбанковском рынке репо заключено 287 сделок на сумму 3 миллиарда манатов», — говорится в информации.

