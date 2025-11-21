Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Ильхама Алиева за решение снять ограничения на транзит грузов в Армению

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять ограничения на транзит грузов в Армению.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом Касым-Жомарт Токаев сказал СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Я выражаю благодарность Лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тысячи тонн. Эта инициатива имеет особое политическое и экономическое значение", – сказал Токаев.

По его словам, Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары.

"Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления", – сказал глава государства.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.