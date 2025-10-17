Китай, страны Центральной Азии и Азербайджан открыли новый мультимодальный маршрут

ТАШКЕНТ/ Trend/ - 15 октября из китайского Кашгара отправился первый международный мультимодальный контейнерный рейс по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Узтемирйулконтейнер", грузы из Сианя и Чэнду железной дорогой доставляются в Кашгар, затем автотранспортом в Ош, после чего по железной дороге до туркменского порта и морским путем в Баку.

Маршрут является южным ответвлением Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор. Планируется, что грузы прибудут в Узбекистан 21 октября, а в Туркменистан – 24 октября.

Запуск нового маршрута направлен на повышение эффективности логистики, укрепление межрегионального сотрудничества и формирование современного транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы "Один пояс, один путь".