Китай, страны Центральной Азии и Азербайджан открыли новый мультимодальный маршрут

Экономика Материалы 17 октября 2025 14:09 (UTC +04:00)
Китай, страны Центральной Азии и Азербайджан открыли новый мультимодальный маршрут
Фото: Узтемирйулконтейнер

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ/ Trend/ - 15 октября из китайского Кашгара отправился первый международный мультимодальный контейнерный рейс по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Узтемирйулконтейнер", грузы из Сианя и Чэнду железной дорогой доставляются в Кашгар, затем автотранспортом в Ош, после чего по железной дороге до туркменского порта и морским путем в Баку.

Маршрут является южным ответвлением Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как Средний коридор. Планируется, что грузы прибудут в Узбекистан 21 октября, а в Туркменистан – 24 октября.

Запуск нового маршрута направлен на повышение эффективности логистики, укрепление межрегионального сотрудничества и формирование современного транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

