Израильская Mekorot рассматривает создание независимой электростанции в Азербайджане (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Национальная водная компания Израиля Mekorot, один из ведущих мировых игроков в сфере водных ресурсов, изучает возможность создания независимой электростанции в Азербайджане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал главный исполнительный директор Mekorot Амит Ланг.

«В Азербайджане мы рассматриваем возможность строительства независимой электростанции для обеспечения устойчивости операций. Усиление взаимосвязи между водными и энергетическими ресурсами является краеугольным камнем нашей международной стратегии, а энергетические амбиции Азербайджана делают страну естественным партнером в этой области», - отметил Ланг.

Он добавил, что Азербайджан демонстрирует выдающееся стратегическое видение в решении долгосрочных проблем водных ресурсов.

«Стратегическое расположение, трансграничный водный контекст и продуманная национальная стратегия делают страну образцом для соседних государств. Мы считаем, что окружающие страны будут ориентироваться на Азербайджан как пример того, как нация может думать на десятилетия вперед, готовиться к будущим водным вызовам и внедрять инновационные решения. Помимо поддержки водной безопасности самой страны, мы видим Баку центром регионального обмена знаниями и сотрудничества, охватывающего Грузию, Центральную Азию и другие регионы», = добавил главный исполнительный директор Mekorot.

А.Ланг подчеркнул, что компания поддерживает Азербайджанское агентство водных ресурсов в нескольких проектах.

«Мы предоставляем технические консультации для строительства опреснительного завода мощностью 100 миллионов кубометров в год на побережье Каспийского моря. Кроме того, в конце 2024 года мы завершили разработку национального мастер-плана водных ресурсов Азербайджана, предоставив дорожную карту на уровне районов и поэтапную программу реализации. План направлен на согласование потребностей сельского хозяйства с доступными ресурсами бассейнов без риска для бытового и промышленного водоснабжения — обеспечивая устойчивое управление водными ресурсами страны», - отметил он.

Главный исполнительный директор также сообщил, что Mekorot расширяет техническую поддержку проекта опреснения воды на Абшеронском полуострове и ведет активные обсуждения с азербайджанскими партнерами по модернизации ирригационных систем, развитию интеллектуальных водных сетей и цифровых систем управления.

«Мы готовы внедрять современные SCADA-системы, интеллектуальные счетчики, цифровые центры управления, технологии опреснения и повторного использования сточных вод. После подписания соглашений реализация проектов может начаться в течение 8–20 месяцев, в зависимости от объема и масштаба каждого проекта», - добавил Ланг.

Он подчеркнул, что Азербайджан занимает центральное место в глобальной стратегии роста компании.

«Страна уже сотрудничает с нами в рамках крупных проектов опреснения по модели государственно-частного партнерства и программ мастер-планирования. Мы рассматриваем это как начало долгосрочного партнерства и ожидаем участия в масштабных инфраструктурных соглашениях по опреснению, ирригации и цифровым водным сетям», -отметил главный исполнительный директор Mekorot.

Говоря о другом примере международной деятельности компании, А.Ланг привел Казахстан, где Mekorot возглавляет разработку Мастер-плана водоснабжения Алматы до 2050 года.

«Эта многоэтапная программа охватывает городское водоснабжение, защиту водоносных горизонтов и сокращение неучтенных потерь воды. Ключевым элементом является создание городского центра управления и контроля с интеграцией SCADA, кибербезопасности и оптимизации энергопотребления. Уже на первом этапе программы удалось определить пути снижения неучтенных потерь воды на 11% в течение двух лет — обеспечив значительную экономию средств и повышение водной безопасности. Это демонстрирует, как израильский опыт Mekorot может масштабироваться на международном уровне — от Азербайджана до Центральной Азии — для обеспечения надежных, управляемых данными водных решений», - заключил А.Ланг.