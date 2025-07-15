Банк Республика и звезда UFC Рафаэль Физиев подписали соглашение о сотрудничестве (ФОТО)

Звезда UFC Рафаэль Физиев выбрал Банк Республика

Один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, Банк Республика, официально подписал спонсорское соглашение о сотрудничестве с бойцом UFC Рафаэлем Физиевым, который с успехом представляет нашу страну на международной арене.

Это сотрудничество — не просто спонсорство. Это — объединение общих ценностей. Сила, выносливость, скорость, уверенность и дух победы — вот те качества, которые объединяют Банк Республика и Рафаэля Физиева.

Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии, прошедшей в отеле Four Seasons в Баку. На мероприятии присутствовали учредители Банка Республика, партнёры, клиенты, представители СМИ, а также известные спортсмены, принесшие Азербайджану победы на международной арене — Тогрул Аскеров, Хаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Хаял Джаниев.

Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмаилов, выступая на мероприятии, отметил: «Банк Республика всегда поддерживал молодёжь, спорт и истории успеха в Азербайджане. Спорт делает наш народ сильнее, вдохновляет его. Мы и впредь будем рядом с теми, кто служит примером для общества. Уверены, что Рафаэль Физиев одержит блестящие победы и привезёт пояс UFC в Азербайджан».

Рафаэль Физиев, выступая на церемонии, подчеркнул, что подход Банка Республика, его ценности и вклад в развитие спорта сыграли ключевую роль в его решении: «Я всегда выхожу в октагон за победой. Сейчас за моей спиной сильный партнёр — Банк Республика. Вместе мы стремимся к новым, ещё более высоким целям».

В рамках спонсорского соглашения Рафаэль Физиев будет участвовать в рекламных кампаниях, социальных проектах и общественных инициативах Банка. Сегодня Банк Республика является одним из ключевых учреждений, вносящих значительный вклад в развитие спорта в Азербайджане. Банк также является официальным партнёром футбольного и баскетбольного клубов “Сабах”, национальной сборной по футболу, а также бойца ONE FC Акифа Гулузаде.

В рамках партнёрства с Банком Республика Рафаэль Физиев также посетил освобождённые территории Азербайджана. В ходе поездки звезда UFC побывал в Гадруте, Физули, Шуше и Ханкенди, после чего опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост с надписью: «Карабах — это Азербайджан!», вызвавший широкую поддержку среди его болельщиков.