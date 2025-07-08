Ужесточено наказание в отношении радикальных армянских националистов, напавших на посольство Азербайджана в Париже

БАКУ/ Trend/ - Наказание в отношении радикальных армянских националистов, совершивших нападение на здание посольства Азербайджана в Париже, ужесточено.

Как сообщает Trend, об этом заявило посольство Азербайджана во Франции.

«8 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание, ранее назначенное судом первой инстанции по делу о нападении радикальных армянских националистов на здание посольства Азербайджана во Франции.

Как известно, 18 сентября 2022 года радикальные армянские группы осуществили нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего зданию дипломатического представительства был нанесён ущерб. Доказательства, связанные с инцидентом, были представлены местному суду, и было выдвинуто требование о наказании организаторов и участников нападения. Согласно решению парижского суда от 23 июня 2023 года, одному из главных организаторов атаки — члену армянского движения "Charjoum" Лорису Туфаняну — были назначены условное наказание сроком на 6 месяцев и штраф.

Сторона, не согласившаяся с решением суда первой инстанции, обратилась в Апелляционный суд, заседание которого состоялось 10 июня текущего года. Согласно решению, объявленному 8 июля, срок условного наказания, установленный судом первой инстанции, был увеличен вдвое — до 12 месяцев. В качестве дополнительного наказания Л. Туфаняну было запрещено хранить и носить оружие в течение 5 лет, также был увеличен размер штрафа.

Мы расцениваем данное решение Апелляционного суда Парижа как важный шаг в направлении предотвращения подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении посольства.