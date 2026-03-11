Израильские ВВС нанесли удары по Тегерану и Тебризу

БАКУ/ Trend/ - Израильские Военно-воздушные силы одновременно провели удары по Тегерану и Тебризу.

Как сообщает Trend, об этом заявила пресс-служба израильской армии.

По информации военных, целью атак стали ключевые командные центры иранских вооруженных сил. Среди объектов, подвергшихся ударам, — штаб-квартира спецназа, крупный комплекс ополчения «Басидж» в Тебризе, военный комплекс имени Имама Хасана в Тегеране и другие командные пункты.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.

Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.

В ответ Иран в тот же день и в последующие дни начал операцию "Истинное обещание 4", нанося удары баллистическими ракетами и беспилотниками по израильским и американским военным базам в регионе, а также по объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.

В результате авиаударов США и Израиля 28 февраля погибли Верховный лидер И8рана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе авиаударов погибли начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Высшего совета обороны Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде.

В период с 1 по 5 марта противостояние расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока; Иран запустил сотни ракет и беспилотников, а США и Израиль нанесли удары по новым военным целям в Иране. По данным Центрального командования США, в первые дни конфликта Иран запустил около 500 баллистических ракет и 2000 беспилотных летательных аппаратов по целям в регионе.

4 марта американская атомная подводная лодка торпедировала иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане, что ознаменовало переход конфликта в морскую фазу.

8 марта Совет экспертов Ирана единогласно избрал Сейеда Моджтабу Хаменеи, сына аятоллы Сейеда Али Хаменеи, третьим Верховным лидером Ирана.

По меньшей мере семь американских военнослужащих погибли и несколько получили ранения в результате ударов Ирана по американским и союзным объектам в регионе. Шестеро погибли в результате атаки беспилотника на американскую базу в Кувейте, а один скончался после получения серьезных ранений в Саудовской Аравии.

Конфликт также поставил под серьезную угрозу энергетическую инфраструктуру региона и морские перевозки. Цены на нефть резко выросли на мировом рынке из-за напряженности в сфере безопасности вокруг Ормузского пролива, и ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.