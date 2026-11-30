БАКУ /Trend/ - Футбольный клуб «Фенербахче» дома одержал победу над «Эрзурумспором» в матче турецкой Суперлиги.

Встреча завершилась крупной победой стамбульского клуба со счетом 3:0.

В составе «Фенербахче» голами отметились Огуз Айдын, Милан Шкриньяр и Мейсон Гринвуд.

Благодаря этой победе «Фенербахче» несколько улучшил свое положение в турнирной таблице чемпионата страны. После 13 матчей команда набрала 23 очка и занимает пятое место.

Лидирует в чемпионате «Галатасарай», в активе которого 31 очко.