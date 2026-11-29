БАКУ/ Trend/ - В январе–октябре 2026 года экспорт нефтяного кокса из Азербайджана увеличился на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, в январе–октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 173 тысячи 131,30 тонны нефтяного кокса, а статистическая стоимость экспорта составила 52 миллиона 301,05 тысячи долларов США.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта нефтяного кокса достиг 236 тысяч 633,78 тонны, что на 63 тысячи 502,48 тонны, или на 36,7%, больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Статистическая стоимость экспорта нефтяного кокса также выросла. В отчетный период этот показатель составил 95 миллионов 227,82 тысячи долларов США. Таким образом, стоимость экспорта увеличилась на 42 миллиона 926,77 тысячи долларов США, или на 82,1%, по сравнению с январем–октябрем 2025 года.

В итоге в отчетный период в экспорте нефтяного кокса из Азербайджана был зафиксирован рост как в физическом, так и в стоимостном выражении.

Кроме того, в январе–октябре 2026 года экспорт нефтяного битума из Азербайджана увеличился примерно в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе–октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 4 тысячи 360,09 тонны нефтяного битума, а статистическая стоимость экспорта составила 1 миллион 137,01 тысячи долларов США.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта нефтяного битума вырос до 15 тысяч 212,06 тонны, что на 10 тысяч 851,97 тонны, или на 248,9%, больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Статистическая стоимость экспорта нефтяного битума составила 4 миллиона 716,28 тысячи долларов США, увеличившись на 3 миллиона 579,27 тысячи долларов США, или на 314,8%, по сравнению с январем–октябрем 2025 года.