БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп выступил за использование термина «сверхинтеллект» вместо «искусственный интеллект».

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal не используют термин «сверхинтеллект», предпочитая при каждом удобном случае говорить об искусственном интеллекте.

«Но это нормально, потому что сверхинтеллект всегда будет преобладать над искусственным интеллектом. Это более точное название — речь идет об интеллекте сверхвысокого уровня, а не об искусственном», — написал президент.

Он также обратил внимание на то, что ведущая Fox News Шеннон Брим в своих передачах постоянно использует термин «искусственный интеллект».

«Может кто-нибудь объяснить ей, что она говорит не об искусственном интеллекте, а о сверхинтеллекте, и что председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс скоро обяжет использовать этот термин. Он так же осторожен в выборе слов, как и я!» — заявил Трамп.