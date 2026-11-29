БАКУ/ Trend/ - Объем взаимной торговли между Казахстаном и США в январе-сентябре 2026 года достиг 2,89 млрд долларов, увеличившись на 24% в годовом исчислении по сравнению с 2,33 млрд долларов за аналогичный период 2025 года. Об этом свидетельствуют расчеты Trend на основе данных Бюро национальной статистики Казахстана.

Доля США в общем внешнеторговом обороте Казахстана за девять месяцев составила 2,48% против 2,23% годом ранее.

Экспорт Казахстана в США увеличился на 46,7% в годовом исчислении, достигнув 1,1 млрд долларов против 749,77 млн долларов. Его доля в общем объеме казахстанского экспорта выросла до 1,61% с 1,29% за январь-сентябрь 2025 года.

В то же время импорт из США увеличился на 13,3% в годовом исчислении, составив 1,79 млрд долларов против 1,58 млрд долларов. Доля американских товаров в общем объеме импорта Казахстана достигла 3,71% по сравнению с 3,39% годом ранее.

В целом внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре 2026 года составил 116,8 млрд долларов, увеличившись в номинальном выражении на 11,8% по сравнению с 104,46 млрд долларов за аналогичный период 2025 года.

Экспорт составил 68,44 млрд долларов, увеличившись в номинальном выражении на 18,1% по сравнению с 57,95 млрд долларов. Импорт достиг 48,36 млрд долларов, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года (46,52 млрд долларов).

Крупнейшим направлением казахстанского экспорта стал Китай, на долю которого пришлось 17,9%. Далее следуют Италия (17,6%), Россия (8,5%), Турция (7,7%), Нидерланды (6,2%) и Франция (5,7%).

Крупнейшим торговым партнером Казахстана по импорту стала Россия с долей 31%. На втором месте находится Китай (30,3%), далее следуют Германия (4,6%), США, Южная Корея (2,4%) и Турция (2,1%).