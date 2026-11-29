БАКУ/ Trend/ - Число погибших в результате обрушения недостроенного шестиэтажного здания в районе Балоч-Колони города Карачи (Пакистан) достигло 15 человек.

В воскресенье спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек.

В пятницу из-под обломков здания живым был спасен 28-летний Мухаммад Адил. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, здание было незаконно возведено в жилом районе с использованием некачественных строительных материалов.

Полиция задержала четырех подозреваемых, в том числе одного из владельцев здания и трех подрядчиков. По решению суда они заключены под стражу сроком на пять дней.

Отметим, что обрушение произошло 25 ноября. В момент происшествия на строительной площадке находились более 20 рабочих.