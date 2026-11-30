БАКУ /Trend/ - 30 ноября на ряде улиц в Сураханском и Сабунчинском районах Баку будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств на отдельных участках нижеуказанных улиц будет временно ограничено.

Сураханский район, поселок Амирджан:

на участке улицы 1-й Амирджан от пересечения с улицей Мовсума Бейдемирова до пересечения с улицей Насиреддина Туси;

на участке улицы Джафара Джаббарлы от пересечения с улицей 1-й Амирджан до пересечения с улицей Хамида Ахундлу.

Сабунчинский район, поселок Бакиханов: