БАКУ /Trend/ - 30 ноября на ряде улиц в Сураханском и Сабунчинском районах Баку будут проводиться ремонтные работы.
Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, в связи с ремонтными работами движение транспортных средств на отдельных участках нижеуказанных улиц будет временно ограничено.
Сураханский район, поселок Амирджан:
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на участке улицы 1-й Амирджан от пересечения с улицей Мовсума Бейдемирова до пересечения с улицей Насиреддина Туси;
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на участке улицы Джафара Джаббарлы от пересечения с улицей 1-й Амирджан до пересечения с улицей Хамида Ахундлу.
Сабунчинский район, поселок Бакиханов:
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на участке улицы Мехсети Гянджеви от пересечения с улицей Халила бека Хасмамедова до пересечения с улицей Али Керима;
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на участке улицы Халила бека Хасмамедова от пересечения с улицей Гачаг Наби до пересечения с улицей Самеда бека Мехмандарова.