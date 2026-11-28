БАКУ /Trend/ - Международный союз автотранспорта (IRU) подчеркнул важность упрощения пограничных процедур, гармонизации цифровых систем и укрепления межгосударственного сотрудничества наряду с развитием инфраструктуры для повышения эффективности международных транспортных коридоров.

Как сообщает IRU, президент организации Раду Динеску озвучил эту позицию на Международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры" (ITTC) в Ашхабаде (Туркменистан). Конференция состоялась в рамках мероприятия "TurkmenTEL 2026" по случаю Всемирного дня устойчивого транспорта. Представители транспортной и телекоммуникационной отраслей обсудили вопросы укрепления международных связей и повышения устойчивости торговых коридоров.

Раду Динеску отметил, что эффективное транспортное сообщение зависит не только от развития физической инфраструктуры. По его словам, для ее полноценного функционирования необходимы также согласованные системы и правила взаимодействия операторов, пользователей и регулирующих органов.

Одной из основных проблем президент IRU назвал задержки на погранично-пропускных пунктах. По его словам, грузовые автомобили могут проводить на границах до 60 процентов времени транзита, что снижает эффективность современных технологий и логистических решений.

"Современные клиенты ожидают уже не только доставки груза "от двери до двери", но и онлайн-отслеживания его движения, данных о состоянии груза и показателях безопасности, а также точного времени доставки. По этой причине на транспорте все шире используются технологии ИИ, автоматизации и цифрового моделирования", - отметил Р. Динеску.

Он подчеркнул, что одной оцифровки данных недостаточно - цифровые системы разных стран должны быть совместимы между собой. Это позволит сократить необходимость повторного предъявления документов на границах и устранить административные барьеры.

В этой связи была отмечена важность международных цифровых инструментов, таких как eTIR и eCMR. По информации IRU, в текущем году операции eTIR связали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан через Каспийское море. Один из пилотных проектов охватил маршрут протяженностью более 1 200 километров, объединив морской и автомобильный транспорт через туркменский порт Туркменбаши и пункт пропуска "Фарап" на границе Туркменистана и Узбекистана.

В IRU считают, что этот опыт может способствовать укреплению Среднего коридора и развитию транспортных связей между Южным Кавказом и Центральной Азией, где Туркменистан занимает стратегическое положение.

В рамках конференции представители IRU также встретились с министром автомобильного транспорта Туркменистана Бегенчем Аннадурдыевым. Стороны обсудили ход внедрения системы eTIR, распространение новой системы электронных виз Туркменистана на профессиональных водителей, а также вопросы обучения водителей и менеджеров.

IRU призвал Туркменистан присоединиться к Соглашению ООН о международной дорожной перевозке опасных грузов, ускорить внедрение соответствующих процедур и начать выдачу карт цифрового тахографа.