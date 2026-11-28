БАКУ /Trend Life/ – Лауреаты международных конкурсов - флейтист Агарагим Гулиев и пианист Эльданиз Алекберзаде, проживающие и обучающиеся в Париже, с большим успехом выступили на IV Международном фортепианном фестивале Средиземноморья, который проходит в итальянских городах Бари и Трани, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

В этом году фестиваль объединил исполнителей и всемирно известных музыкантов из более чем 30 стран. Среди почётных участников – Гидон Кремер, Марк-Андре Амлен и Анна Федорова. В разные годы гостями музыкального форума также становились Михаил Плетнёв и Иво Погорелич.

Концерт азербайджанских исполнителей состоялся на сцене театра Kursaal Santalucia в Бари в рамках программы "Международные звёзды".

Флейтист Агарагим Гулиев и пианист Эльданиз Алекперзаде представили итальянской публике разнообразную программу, объединившую сольные и камерные произведения Клода Дебюсси, Габриэля Форе, Ференца Листа и Карла Рейнеке.

Высокое исполнительское мастерство, виртуозность, тонкая музыкальная интерпретация и творческое взаимодействие артистов произвели большое впечатление на слушателей. Концерт завершился продолжительными аплодисментами, а публика дважды вызывала музыкантов на бис.

Успешное выступление азербайджанских исполнителей на международной сцене стало ещё одним свидетельством признания музыкального искусства Азербайджана за рубежом и внесло вклад в развитие культурного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

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