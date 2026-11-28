БАКУ /Trend Life/ — Звучание виолончели, глубина симфонических красок и бессмертная классика мировой музыки объединились в концертном вечере, состоявшемся в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Под управлением дирижера Муртузы Бюльбюля выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Солистом вечера стал виолончелист Ибрагим Нагиев.

В программу концерта вошли Концерт для виолончели с оркестром до минор, op. 66 Николая Мясковского и Симфония № 3 фа мажор, op. 90 Иоганнеса Брамса.

Произведения двух выдающихся композиторов, представляющих разные музыкальные эпохи и художественные традиции, позволили раскрыть богатство симфонического звучания и выразительные возможности оркестра и сольного инструмента.

Концерт продолжил традицию популяризации классического музыкального наследия и знакомства слушателей с выдающимися произведениями мировой музыкальной литературы.

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