БАКУ /Trend/ - Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем Гран-при Катара Формулы-1.

Второе место занял его партнер по команде, британец Джордж Расселл.

Третьим финишировал пилот команды "Макларен", австралиец Оскар Пиастри («Макларен»).

Отметим, что Антонелли досрочно обеспечил себе чемпионство в общем зачете. Сейчас в его активе 427 очков. По итогам Гран-при Катара второе место в общем зачете гарантировал себе четырехкратный чемпион мира, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (316 очков).