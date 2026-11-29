БАКУ /Trend/ - Стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Италию выросла на 9,3 процента.
Согласно таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-октябре из Азербайджана в Италию было экспортировано 10,533 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,812 миллиарда долларов.
По подсчетам Trend на основе этих данных, стоимость экспорта увеличилась на 581 миллион долларов, или на 9,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом физический объем поставок сократился на 1,544 миллиона тонн, или на 12,8 процента.
Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 12,077 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, объем и стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, из Азербайджана в Италию в 2021-2025 годах изменялись следующим образом:
|Год
|Объем экспорта
|Стоимость экспорта
|2021
|12,582 миллиона тонн
|6,065 миллиарда долларов
|2022
|8,902 миллиона тонн
|6,641 миллиарда долларов
|2023
|11,118 миллиона тонн
|7,077 миллиарда долларов
|2024
|10,950 миллиона тонн
|6,754 миллиарда долларов
|2025
|13,111 миллиона тонн
|6,728 миллиарда долларов
В 2025 году экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Италию составил 13,111 миллиона тонн на сумму 6,728 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом физический объем поставок увеличился на 19,7 процента, тогда как их стоимость снизилась на 0,4 процента.
Наибольшая стоимость экспорта за рассматриваемый период была зафиксирована в 2023 году и составила 7,077 миллиарда долларов. При этом максимальный объем поставок пришелся на 2025 год - 13,111 миллиона тонн.
В 2022 году объем экспорта сократился до 8,902 миллиона тонн против 12,582 миллиона тонн в 2021 году, однако его стоимость выросла с 6,065 до 6,641 миллиарда долларов. В 2023 году поставки восстановились до 11,118 миллиона тонн, а стоимость экспорта достигла максимального значения за рассматриваемый период.
В 2024 году объем экспорта снизился до 10,950 миллиона тонн, а стоимость составила 6,754 миллиарда долларов. В 2025 году физический объем поставок достиг максимума за пять лет, несмотря на небольшое снижение их стоимости по сравнению с предыдущим годом.