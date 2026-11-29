БАКУ /Trend/ - Стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Италию выросла на 9,3 процента.

Согласно таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-октябре из Азербайджана в Италию было экспортировано 10,533 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,812 миллиарда долларов.

По подсчетам Trend на основе этих данных, стоимость экспорта увеличилась на 581 миллион долларов, или на 9,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом физический объем поставок сократился на 1,544 миллиона тонн, или на 12,8 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 12,077 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, объем и стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, из Азербайджана в Италию в 2021-2025 годах изменялись следующим образом:

Год Объем экспорта Стоимость экспорта 2021 12,582 миллиона тонн 6,065 миллиарда долларов 2022 8,902 миллиона тонн 6,641 миллиарда долларов 2023 11,118 миллиона тонн 7,077 миллиарда долларов 2024 10,950 миллиона тонн 6,754 миллиарда долларов 2025 13,111 миллиона тонн 6,728 миллиарда долларов

В 2025 году экспорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Италию составил 13,111 миллиона тонн на сумму 6,728 миллиарда долларов. По сравнению с 2024 годом физический объем поставок увеличился на 19,7 процента, тогда как их стоимость снизилась на 0,4 процента.

Наибольшая стоимость экспорта за рассматриваемый период была зафиксирована в 2023 году и составила 7,077 миллиарда долларов. При этом максимальный объем поставок пришелся на 2025 год - 13,111 миллиона тонн.

В 2022 году объем экспорта сократился до 8,902 миллиона тонн против 12,582 миллиона тонн в 2021 году, однако его стоимость выросла с 6,065 до 6,641 миллиарда долларов. В 2023 году поставки восстановились до 11,118 миллиона тонн, а стоимость экспорта достигла максимального значения за рассматриваемый период.

В 2024 году объем экспорта снизился до 10,950 миллиона тонн, а стоимость составила 6,754 миллиарда долларов. В 2025 году физический объем поставок достиг максимума за пять лет, несмотря на небольшое снижение их стоимости по сравнению с предыдущим годом.