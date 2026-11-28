БАКУ/ Trend/ - Оппозиция, представленная в парламенте Армении, является последней силой, препятствующей достижению мира с Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

По его словам, в настоящее время последним препятствием на пути к миру является парламентская оппозиция, которая должна поддержать проведение конституционного референдума.

Глава правительства выразил надежду, что парламентская оппозиция проголосует за проведение референдума.

Пашинян также подчеркнул важность превращения Армении в институциональное государство.