БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на внеочередных выборах депутатов маслихатов (местных представительных органов).

Как сообщает пресс-служба президента, Токаев проголосовал на избирательном участке №520, расположенном во Дворце Независимости.

Внеочередные выборы проходят 29 ноября по всему Казахстану. В ходе голосования предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатов регионального, городского и районного уровней. Из них 668 мест предусмотрено в 20 областных маслихатах, 626 - в 38 городских и 2 153 - в 170 районных маслихатах. Правом голоса обладают около 12,6 млн граждан.

Токаев распустил прежний состав маслихатов 12 октября, более чем за год до истечения срока их полномочий. Это решение последовало за конституционными реформами, проведенными ранее в 2026 году, в результате которых двухпалатный парламент был заменен однопалатным Курултаем. Оно также было связано с неопределенностью относительно мандатов депутатов, избранных от партии Amanat после ее объединения с партией Adilet. Впоследствии Центральная избирательная комиссия назначила досрочные выборы на 29 ноября.

Депутаты избираются по смешанной системе: 3 113 мест распределяются по одномандатным избирательным округам, еще 334 - по партийным спискам. За депутатские мандаты борются почти 11 тысяч кандидатов, в среднем около трех претендентов на одно место.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, отдельные специальные участки - в 06:00. Голосование завершится в 20:00. Официальные результаты выборов должны быть объявлены не позднее 3 декабря.