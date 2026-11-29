БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2026 года Азербайджан экспортировал за рубеж 18,39 миллиона тонн сырой нефти.

Согласно расчетам Trend на основе данных Государственного таможенного комитета (ГТК), это на 2,36 миллиона тонн, или 11,4 процента, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Несмотря на сокращение физических объемов поставок, статистическая стоимость экспорта нефти выросла. За отчетный период она составила 12 миллиардов 162 миллиона долларов против 10 миллиардов 850 миллионов долларов за январь-октябрь прошлого года. Таким образом, показатель увеличился на 1 миллиард 312 миллионов долларов, или 12,1 процента.

Сокращение физических объемов при одновременном росте стоимости экспорта свидетельствует об увеличении средней статистической стоимости экспортируемой нефти. Согласно расчетам, стоимость одной тонны выросла примерно с 523 до 661 доллара.

В январе-октябре 2026 года основным направлением экспорта азербайджанской нефти оставалась Италия. В эту страну было поставлено 10,53 миллиона тонн, что составляет около 57,3 процента общего объема экспорта. По сравнению с 12,08 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года поставки сократились на 12,8 процента. При этом статистическая стоимость экспорта в Италию увеличилась с 6,23 миллиарда до 6,81 миллиарда долларов.

Второе место по объему поставок заняла Чехия, куда было экспортировано 1,41 миллиона тонн нефти. Поставки в эту страну выросли на 8,1 процента в годовом выражении. Экспорт в Румынию составил 1,03 миллиона тонн, увеличившись на 18,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост зафиксирован в поставках сырой нефти в Индию. Объем экспорта в эту страну увеличился с 250,1 тысячи до 830 тысяч тонн, то есть более чем в 3,3 раза.

В то же время экспорт в Германию сократился с 956,7 тысячи до 716,8 тысячи тонн, или на 25,1 процента. Поставки в Португалию уменьшились с 803,4 тысячи до 395 тысяч тонн.

В противоположность этой динамике экспорт в Болгарию вырос с 79,3 тысячи до 440,8 тысячи тонн, а в Индонезию - со 130,9 тысячи до 428,8 тысячи тонн.

Кроме того, в январе-октябре 2026 года Азербайджан экспортировал 491,2 тысячи тонн сырой нефти в Тунис и 286,8 тысячи тонн - в Швецию.

Отметим, что за аналогичный период 2025 года среди основных направлений экспорта азербайджанской нефти наряду с Италией были Чехия, Хорватия, Германия, Румыния и Португалия. В январе-октябре 2026 года заметно увеличились поставки в Индию, Болгарию и Индонезию.

Таким образом, за первые 10 месяцев 2026 года, несмотря на снижение физических объемов экспорта азербайджанской нефти, его статистическая стоимость выросла. Италия сохранила позицию основного экспортного рынка, тогда как поставки в Индию, Болгарию и Индонезию существенно увеличились.