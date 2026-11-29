БАКУ/ Trend/ - В Испании 29 ноября проходят досрочные парламентские выборы.

По итогам голосования будут избраны 350 депутатов нижней палаты парламента — Конгресса депутатов, а также 209 членов верхней палаты — Сената.

По всей стране открыто около 22,5 тысячи избирательных участков, которые будут работать с 09:00 до 20:00 по местному времени.

Правом голоса обладают более 38,6 миллиона человек, около 2,6 миллиона из которых проживают за рубежом.

По данным Министерства внутренних дел Испании, для обеспечения безопасности в день выборов будут задействованы более 100 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что очередные парламентские выборы в Испании планировалось провести в 2027 году. Однако 2 октября парламент не поддержал два решения правительства, касающиеся жилищной политики.

После этого 5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении провести досрочные парламентские выборы.