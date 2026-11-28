БАКУ /Trend/ - Архивные документы судов Азербайджана, подлежащие постоянному хранению, будут передаваться на постоянное государственное хранение по истечении 75 лет со дня их создания.

Как сообщает Trend, согласно правилам организации архивного дела в отношении документов, образующихся в результате осуществления судами правосудия, для хранения архивных материалов в судах должны быть выделены специальные помещения или отдельные здания.

Для обеспечения сохранности документов необходимо назначить ответственных лиц, а архивные помещения и здания оснастить специальным оборудованием. В частности, должны использоваться стеллажи, полки, сейфы, короба, папки и другие соответствующие средства хранения.

Кроме того, помещения и здания, предназначенные для хранения архивных документов, должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты и системами пожарной сигнализации.

Для обеспечения долговременной сохранности документов необходимо поддерживать в таких помещениях оптимальные температурно-влажностные условия, а также использовать технические средства с соблюдением санитарно-гигиенических требований.