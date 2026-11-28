БАКУ /Trend/ - После 40-дневной войны в Иране восстановлен утраченный потенциал добычи газа в объеме 106 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил глава ведомства Хамид Бовард в субботу, 28 ноября, на мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию ряда газовых проектов.

"Возобновлена работа третьего блока шестого завода и первого и четвертого блоков четвертого завода газовой компании "Южный Парс"", - отметил он.

По словам министра, восстановительные работы на предприятиях были проведены при участии местных производителей и специалистов. Перед возобновлением эксплуатации блоков были выполнены технические оценки, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение возможных неполадок в процессе добычи.

Бовард также сообщил, что часть снижения добычи газа в стране связана с приостановкой работы 14-й и 17-й фаз газового месторождения "Южный Парс" по определенным причинам.

Отметим, что сегодня в Иране при участии президента Масуда Пезешкиана был введен в эксплуатацию ряд газовых проектов. Общий объем инвестиций в них составил 700 триллионов риалов (около 356 миллионов долларов), а потенциал суточной добычи газа в стране увеличился на 32 миллиона кубометров.