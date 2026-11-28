БАКУ /Trend Life/ - Любовь, ревность, предательство и трагическая борьба за жизнь — на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли вновь ожила одна из самых драматичных историй мирового оперного искусства. Зрителям представили трехактную оперу «Тоска» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини, которая завершилась продолжительными овациями публики, сообщает Trend.

Одним из главных событий вечера стал дебют народного артиста Самира Джафарова в партии художника Марио Каварадосси. Артист впервые воплотил этот образ на оперной сцене, продемонстрировав широкие вокальные возможности и актерское мастерство. Его выступление было тепло встречено зрителями.

За дирижерским пультом находился заслуженный артист Эйюб Гулиев. Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстером — заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Сценографию подготовил Дмитрий Чербаджи, художником-исполнителем стал заслуженный работник культуры Тегеран Бабаев.

Партию Тоски исполнила заслуженная артистка Фарида Мамедова, роль барона Скарпиа - заслуженный артист Антон Ферштандт. В образе Анджелотти выступил заслуженный артист Джахангир Гурбанов, партию Ризничего исполнил народный артист Акрам Поладов. В спектакле также приняли участие заслуженный артист Алиахмед Ибрагимов (Сполетта), Игорь Ядров (Шарроне) и Орхан Джалилов (тюремный надзиратель).

Опера "Тоска", созданная Джакомо Пуччини по драме Викторьена Сарду, считается одним из наиболее ярких произведений мирового оперного искусства. Ее премьера состоялась в Риме в 1900 году. Действие разворачивается в Риме в 1800 году на фоне политических потрясений. В центре сюжета - трагическая история любви знаменитой певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси. Их отношения оказываются под угрозой из-за вмешательства жестокого начальника полиции барона Скарпиа, который одержим Тоской и пытается добиться ее расположения. Стремясь спасти возлюбленного, Тоска оказывается перед тяжелым нравственным выбором. Интриги, ревность, предательство и отчаяние приводят героев к трагической развязке. Опера завершается гибелью обоих влюбленных.

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