БАКУ /Trend/ - К лету 2027 года генерирующие мощности тепловых электростанций Ирана увеличатся примерно на 5 тысяч мегаватт.

Как сообщает компания по управлению тепловыми электростанциями Ирана (Thermal Power Plants Holding Company), об этом заявил исполнительный директор компании Азим Этемади на совещании руководителей высшего звена в Тегеране.

По его словам, увеличение генерирующих мощностей на 3,41 тысячи мегаватт будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых энергоблоков тепловых электростанций, еще на 1,67 тысячи мегаватт - за счет восстановления работы энергоблоков, поврежденных во время войны.

Этемади добавил, что летом 2026 года генерирующие мощности тепловых электростанций страны увеличились более чем на 2 тысячи мегаватт. Это сыграло важную роль в обеспечении электроснабжения в периоды пикового потребления.

По его словам, в настоящее время в стране насчитывается около 7,23 тысячи мегаватт генерирующих мощностей устаревших тепловых электростанций. Из них 4,16 тысячи мегаватт приходятся на частный сектор, а 3,07 тысячи мегаватт - на государственный.

Для модернизации этих станций необходимы финансовые ресурсы, отметил Этемади. По его словам, оборудование эксплуатируется уже длительное время, а значительное потребление воды и топлива, а также высокие затраты на ремонт обусловливают необходимость его обновления.

Этемади сообщил, что в настоящее время на комбинированных электростанциях ведется строительство паровых энергоблоков общей мощностью около 5,3 тысячи мегаватт. Из них 2,26 тысячи мегаватт приходятся на государственные электростанции, а 3,04 тысячи мегаватт - на частный сектор.

По его словам, сейчас строятся 18 паровых энергоблоков общей мощностью 3 тысячи мегаватт. На реализацию этого проекта предусмотрено направить более 2 миллиардов евро. Новые энергоблоки сыграют важную роль в увеличении генерирующих мощностей страны.

Этемади также отметил, что с начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на комбинированных электростанциях был введен в эксплуатацию паровой энергоблок мощностью 1,4 тысячи мегаватт. Благодаря вводу таких блоков в эксплуатацию удалось сэкономить 2,5 миллиарда кубометров газа.

"Установленная мощность электроэнергетической системы страны составляет около 103 тысяч мегаватт. Из них примерно 79,8 тысячи мегаватт приходятся на тепловые электростанции. С начала текущего года тепловые электростанции выработали 253 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, обеспечив 88,5 процента потребностей страны в электроэнергии", - заявил он.

Согласно исследованию Trend на основе статистических данных Министерства энергетики Ирана, в прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) объем производства электроэнергии в стране составил около 403 миллиардов киловатт-часов. При этом 74 процента электроэнергии было произведено на тепловых электростанциях. За этот период экспорт электроэнергии из Ирана составил 1,58 миллиарда киловатт-часов.

Отметим, что в Иране используется солнечный календарь. В настоящее время там идет 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года состоят из 31 дня, следующие пять - из 30 дней, а последний месяц насчитывает 29 дней в три года из четырех и 30 дней в четвертый год.