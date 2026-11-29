БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере девять человек погибли и еще 28 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с пикапом в Гондурасе.

Oб этом заявила пожарная служба страны.

Среди погибших — водитель автобуса, трое мужчин и пять женщин.

По словам одного из спасателей, после того как автобус съехал в овраг, несколько пассажиров были выброшены из салона.

Автобус, принадлежащий компании Transporte Carolina, следовал из столицы страны Тегусигальпы в город Ла-Эсперанса.

Причины дорожно-транспортного происшествия пока не установлены.