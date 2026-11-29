БАКУ /Trend/ - Двухдневный план Ирана по переговорам с США по-прежнему остается на столе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, предложенный Тегераном план является разумным и сбалансированным. В случае выполнения требований Ирана он может в короткие сроки привести к открытию Ормузского пролива и началу переговоров для достижения окончательного соглашения. При этом министр подчеркнул, что стороны пока не перешли к этапу его реализации.

Арагчи также отметил, что требования Ирана не являются необычными или новыми. По его словам, страны-посредники — Катар и Пакистан — продолжают прилагать усилия и регулярно обмениваются мнениями со сторонами по вопросам реализации данного плана.