БАКУ /Trend/ - Ахмед Абдулкерим оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
В документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Абдулкерим оглу Велиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени".