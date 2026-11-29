БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту немедленно занять пост главы правительства.

В заявлении, распространённом партией «Ликуд», были разъяснены сообщения, появившиеся после переговоров между Нетаньяху и Айзенкотом.

В партии подчеркнули, что информация о том, что Нетаньяху предложил начать ротацию на посту премьер-министра через несколько месяцев в связи с ситуацией в сфере безопасности, не соответствует действительности.

Согласно заявлению, Нетаньяху предложил Айзенкоту ускорить переговоры и немедленно приступить к исполнению обязанностей премьер-министра.

Отметим, что парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября 2026 года. По их итогам в 120-местном Кнессете первое место заняла партия «Ликуд» под руководством Биньямина Нетаньяху, получившая 27 мандатов. Партия «Яшар», возглавляемая Гади Айзенкотом, заняла второе место с 21 мандатом.

Партия «Единство» («Беяхад») под руководством Нафтали Беннета получила 12 мандатов. Совместный список арабских партий завоевал 11 мест, а партии «Демократы» и «Раам» — по 8 мандатов.

Партии «Наш дом Израиль» («Исраэль Бейтейну»), «Оцма Йехудит» и «Яхадут ха-Тора» получили по 7 мандатов каждая, а «Религиозный сионизм» и ШАС — по 6 мест.

Для формирования правительства в израильском парламенте необходимо заручиться поддержкой 61 депутата. По итогам выборов ни блок во главе с «Ликудом», ни оппозиционный лагерь под руководством Айзенкота не смогли самостоятельно обеспечить необходимое большинство.