БАКУ/ Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Эстонией в последние годы приобрели новую динамику. Активизация политического диалога, расширение экономического сотрудничества и взаимный интерес к сфере цифровых технологий создают новые возможности для развития партнёрства между двумя странами. Официальное открытие посольства Эстонии в Баку 27 ноября стало важным шагом на пути дальнейшего укрепления этих отношений.

Об этом Trend заявил политолог Азер Гараев.

«Дипломатические отношения между Азербайджаном и Эстонией были установлены в 1992 году. За прошедший период между странами сформировалось сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Вместе с тем в последние годы активизация взаимных визитов и встреч на высоком уровне придала дополнительный импульс развитию отношений. Президент Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной 27 ноября подчеркнул, что азербайджано-эстонские отношения динамично расширяются. Глава государства отметил важную роль взаимных визитов на различных уровнях в развитии связей и заявил о наличии большого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

Открытие посольства Эстонии в Баку имеет особое значение с точки зрения реализации этого потенциала. Деятельность постоянного дипломатического представительства создаст условия для углубления политического диалога, развития деловых связей и определения новых возможностей для сотрудничества. Министр иностранных дел Эстонии также оценил открытие посольства как свидетельство укрепления партнёрства между двумя странами», – отметил политолог.

По его словам, расширение экономических связей является одним из основных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией. Проведение 4 ноября в Таллине четвёртого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Эстонией свидетельствует о важности, придаваемой развитию связей в этой сфере.

«Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, логистики, энергетики и образования. Растущий интерес эстонских компаний к азербайджанскому рынку также создаёт благоприятную основу для дальнейшего развития экономических связей.

В этом контексте свободная экономическая зона Алят обладает особыми возможностями. Современная инфраструктура, благоприятная деловая среда, созданная для инвесторов, и предоставляемые льготы открывают перспективы для расширения деятельности эстонских компаний в Азербайджане. Такое сотрудничество может способствовать развитию как двусторонних экономических связей, так и экономического партнёрства со странами региона», – заявил он.

А. Гараев отметил, что признанный на международном уровне опыт Эстонии в сфере цифрового управления является одним из представляющих интерес направлений сотрудничества для Азербайджана. Применение эстонского опыта в сферах электронного правительства, цифровой идентификации, кибербезопасности, искусственного интеллекта и электронного образования может открыть новые возможности.

«Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Trend заявил, что опыт его страны в цифровой сфере может быть полезен для развития Азербайджана. По его словам, эстонские компании заинтересованы в участии в цифровой трансформации Азербайджана.

Зелёная энергетика также является одним из перспективных направлений сотрудничества. Объединение инвестиций Азербайджана в сферу возобновляемой энергетики с опытом Эстонии в области чистых технологий, энергоэффективности и цифровых энергетических решений может создать условия для реализации взаимовыгодных проектов», – отметил он.

Политолог подчеркнул, что географическое положение Азербайджана и его транспортная инфраструктура создают дополнительные возможности для расширения сотрудничества с Эстонией. Средний коридор играет важную роль в развитии торговых и транспортных связей между Европой и Азией.

«Эстония высоко оценивает потенциал Азербайджана в этом направлении. Маргус Цахкна подчеркнул значение Среднего коридора с точки зрения диверсификации торговых маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и создания новых возможностей для деловых кругов.

Таким образом, укрепление политического диалога, расширение экономических связей и реализация новых технологических проектов создают благоприятную основу для дальнейшего развития азербайджано-эстонских отношений. Открытие посольства Эстонии в Баку будет способствовать более системному и устойчивому развитию этого сотрудничества», – добавил А. Гараев.