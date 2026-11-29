БАКУ/Trend/ - В седьмом месяце текущего иранского года (23 сентября — 22 октября 2026 года) инфляция в годовом выражении (point-to-point) в провинции Голестан, расположенной на северо-востоке Ирана, выросла на 105,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (23 сентября — 22 октября 2025 года).

Согласно расчетам Trend на основе статистических данных Статистического центра Ирана, под инфляцией в годовом выражении (point-to-point) подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В седьмом месяце индекс потребительских цен в провинции Голестан составил 855,8.

В седьмом месяце в провинции Голестан инфляция в годовом выражении выросла на 118% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 98,8% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

В указанном месяце месячная инфляция в провинции Голестан по сравнению с шестым месяцем (23 августа — 22 сентября 2026 года) составила 4,5%.

Под месячной инфляцией подразумевается процентное изменение значения индекса цен по сравнению с предыдущим месяцем.

В седьмом месяце в Голестане месячная инфляция выросла на 1,3% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 6,7% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

По итогам седьмого месяца годовая инфляция (за период с 23 октября 2025 года по 22 октября 2026 года) по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (с 22 октября 2024 года по 22 октября 2025 года) составила 89,6%.

Под годовой инфляцией подразумевается средний процент изменения значений индекса цен за последний год.

По итогам седьмого месяца в Голестане годовая инфляция выросла на 115,8% в группе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий и на 75% в сфере непродовольственных товаров и услуг.

Отметим, что в Иране статистические данные об уровне инфляции в стране публикуют как Центральный банк, так и Статистический центр. Показатели инфляции в их статистических отчетах могут различаться.

Добавим, что в седьмом месяце инфляция в Иране в годовом выражении (point-to-point) выросла на 88,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Отметим, что в Иране год называется "солнечным годом". В настоящее время в Иране 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев иранского года длятся по 31 дню, следующие шесть месяцев — по 30 дней, а последний месяц длится 29 дней в течение трех лет и 30 дней в четвертый год. Таким образом, месяцы иранского года начинаются 21, 22 или 23 числа месяцев григорианского календаря.