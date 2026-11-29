БАКУ/ Trend/ - 29 ноября между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Республики Перу в формате видеоконференции проведены первые консульские консультации.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что на консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял начальник Консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, а перуанскую - директор Главного управления по перуанским общинам за рубежом и консульским вопросам МИД этой страны Педро Браво Карранса.

Во встрече, наряду с ответственными сотрудниками внешнеполитических ведомств обеих стран, приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства науки и образования, Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, находящегося в подчинении этого ведомства Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), в том числе работники посольства нашей страны в Мексиканских Соединенных Штатах, нашего дипломатического офиса в Перу.

В ходе консультаций были обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в консульской сфере, укрепление двусторонней договорно-правовой базы в этой области, в частности возможности обеспечения безвизовых поездок для владельцев общегражданских паспортов при взаимных визитах.

В то же время, было проведено обсуждение цифровизации консульских услуг, реализуемых в этой сфере проектов и подчеркнута важность осуществления взаимного обмена опытом.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества между странами в области внутренних дел, образования, труда и других смежных сферах.