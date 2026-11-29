БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2026 года) в провинции Кум, расположенной в центральной части Ирана, были выданы лицензии на осуществление инвестиций на общую сумму 552 триллиона риалов (около 282 миллионов долларов).

По данным Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, об этом заявил генеральный директор Главного управления министерства по провинции Кум Вахид Карими.

"В промышленном и производственном секторах провинции Кум выдана 291 лицензия на осуществление инвестиций. Реализация проектов, предусмотренных этими лицензиями, позволит создать в провинции более 7 тысяч рабочих мест и станет важным шагом в развитии ее экономики", - отметил он.

По словам Карими, выданные лицензии свидетельствуют об интересе инвесторов к промышленному сектору провинции Кум. Они предусматривают создание новых производственных предприятий, а также развитие уже действующих предприятий по двум направлениям.

Представитель управления отметил, что в провинции созданы все необходимые условия для промышленного развития. Особое внимание уделяется выдаче лицензий в таких сферах, как технологии и стартапы.

Согласно исследованию Trend на основе данных Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана, за первые 6 месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2026 года) в провинции Кум планировалось инвестировать 490 триллионов риалов (около 256 миллионов долларов) в создание производственных предприятий. За счет этих инвестиций предполагалось открыть 252 предприятия и обеспечить работой 6,5 тысячи человек.

Таким образом, за последующие два месяца (23 сентября - 21 ноября) были выданы лицензии еще на 39 предприятий с общим объемом предполагаемых инвестиций в 62 триллиона риалов (около 31,6 миллиона долларов). Это свидетельствует о дальнейшем интересе инвесторов к производственному сектору провинции Кум.