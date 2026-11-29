БАКУ/ Trend/ - Посол Турции в Грузии Мустафа Тюркер Ари был приглашен в Министерство иностранных дел Грузии 29 ноября.

Об этом сообщило МИД Грузии.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия в ходе встречи с послом подчеркнул важность добрососедских отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями относительно неприятного инцидента, произошедшего во время матча между футбольными клубами «Бешикташ» и «Хапоэль Беэр-Шева».

По итогам встречи стороны подтвердили важность дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедских отношений между Грузией и Турцией.