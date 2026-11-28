БАКУ /Trend/ - Продажа легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане, будет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС) сроком на семь лет - с 1 января 2027 года.

Как сообщает Trend, для применения налоговой льготы производство автомобилей должно соответствовать определенным технологическим требованиям.

В частности, льгота распространяется на автомобили, производство которых осуществляется методом промышленной сборки с выполнением полного цикла производственных операций, включая сварку и окраску кузова.

Таким образом, с 1 января 2027 года продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджана с соблюдением указанных требований, будет освобождена от НДС в течение семи лет.