БАКУ /Trend/ - С начала работы нынешнего правительства Ирана в августе 2024 года частный сектор инвестировал 265 миллионов долларов в проекты по сбору попутного газа на территории Национальной компании южных нефтяных зон.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил исполнительный директор Национальной компании южных нефтяных зон Рамин Хатеми в субботу, 28 ноября, на церемонии ввода в эксплуатацию центров сбора попутного газа "Марун-3" и "Марун-5". В мероприятии по видеосвязи приняли участие президент Ирана Масуд Пезешкиан и министр нефти Хамид Бовард.

"Благодаря инвестициям в указанном объеме за этот период было собрано 260 миллионов кубометров попутного газа и потушено 29 факелов", - отметил он.

По словам Хатеми, Национальная компания южных нефтяных зон обеспечивает около 70 процентов добычи сырой нефти в стране. Он также сообщил, что реализация проектов по сбору попутного газа обеспечивает Национальной нефтяной компании Ирана доход в размере 188 миллионов долларов.

Хатеми отметил, что в прошлом иранском году (21 марта 2025 года - 20 марта 2026 года) частный сектор приступил к реализации 19 проектов на территории Национальной компании южных нефтяных зон общей стоимостью 450 миллионов долларов.

После завершения этих проектов предполагается собирать 318 миллионов кубических футов (около 9 миллионов кубометров) газа в сутки. Ожидаемый годовой доход от их реализации составит 190 миллионов долларов.

По словам представителя компании, первый из этих проектов планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2027 года, а остальные будут запускаться поэтапно в следующем иранском году (21 марта 2027 года - 19 марта 2028 года).

Согласно расчетам Trend на основе данных Министерства нефти Ирана, объем собираемого в стране попутного газа превышает 17 миллионов кубометров в сутки. Сбор и переработка такого газа создают возможности для обеспечения топливом нефтехимической промышленности и расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

К концу 2028 года Иран намерен обеспечить сбор 90 процентов попутного газа, который в настоящее время сжигается.