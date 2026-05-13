В иранской провинции Бушехр ускорят создание свободной торгово-промышленной зоны

БАКУ/Trend/ - Создание свободной торгово-промышленной зоны Бушехр в провинции Бушехр, расположенной на юге Ирана, будет ускорено. Этот процесс является одним из ключевых планов экономического развития провинции.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор провинции Бушехр Арслан Заре на встрече с заместителем министра экономики и финансов Ирана и руководителем Высшего совета по свободным торгово-промышленным зонам и особым экономическим зонам Хусейном Фирдоуси.

По словам губернатора, в провинции Бушехр, обладающей большим потенциалом благодаря своим портам, через которые осуществляется морская торговля, экспорт и импорт, были проведены исследования по выделению соответствующей территории и другим вопросам, связанным с созданием свободной торгово-промышленной зоны. Провинция Бушехр имеет высокий потенциал для привлечения инвестиций, развития производства и торговой деятельности.

Заре отметил, что с учетом имеющегося потенциала и активного участия частного сектора провинция Бушехр может стать одним из основных центров инвестиций, производства и торговли в стране.

В ходе встречи заместитель министра экономики и финансов Ирана и руководитель Высшего совета по свободным торгово-промышленным и особым экономическим зонам Хусейн Фирдоуси высоко оценил усилия губернатора и заявил, что будет способствовать ускорению процесса создания свободной торгово-промышленной зоны в провинции Бушехр.