Власти Катара возобновляют все виды морских перевозок в дневное время

В мире Материалы 12 апреля 2026 04:26 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства всех видов морских перевозок с 06:00 до 18:00, начиная с 12 апреля.

Как передает Trend, об этом министерство транспорта Катара сообщило на своей странице в Facebook.

"Министерство транспорта объявляет о полном восстановлении морского судоходства для всех типов судов с 06:00 до 18:00 в воскресенье, 12 апреля", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в море круглосуточно разрешено выходить только судам, имеющим рыболовную лицензию.

