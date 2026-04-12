Власти Катара возобновляют все виды морских перевозок в дневное время

БАКУ /Trend/ - Власти Катара объявили о полном возобновлении судоходства всех видов морских перевозок с 06:00 до 18:00, начиная с 12 апреля.

Как передает Trend, об этом министерство транспорта Катара сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в море круглосуточно разрешено выходить только судам, имеющим рыболовную лицензию.