Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою деятельность

Политика Материалы 2 марта 2026 13:44 (UTC +04:00)
Фото: Süni intellekt

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Посольство Японии в Азербайджане приостановило деятельность на неопределенный срок в связи с событиями в регионе.

Как сообщает Trend, информация об этом опубликована в аккаунте посольства в соцсети.

«Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это во внимание. Приносим извинения за неудобства. По срочным вопросам можно обращаться по электронной почте: [email protected]», - отмечается в публикации.

