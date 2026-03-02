Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою деятельность

БАКУ /Trend/ - Посольство Японии в Азербайджане приостановило деятельность на неопределенный срок в связи с событиями в регионе.

Как сообщает Trend, информация об этом опубликована в аккаунте посольства в соцсети.

«Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это во внимание. Приносим извинения за неудобства. По срочным вопросам можно обращаться по электронной почте: [email protected]», - отмечается в публикации.

