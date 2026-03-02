Танкер "Президент Гейдар Алиев" совершил первый рейс после капремонта

БАКУ /Trend/ - Завершён капитальный ремонт танкера «Президент Гейдар Алиев».

Об этом Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Ремонтные работы были проведены на судоремонтно-судостроительном заводе "Зых".

Были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, трубопроводные системы и механизмы. Также выполнены электромонтажные работы, работы по автоматике, корпусные и сварочные работы. Обновлены жилые помещения экипажа, санузлы и столовая. Очищены и покрашены подводная и надводная части корпуса танкера, а также палуба.

После завершения работ танкер успешно прошёл морские испытания. Первый рейс судна после ремонта состоялся по маршруту Актау – Сангачал.

Отметим, что длина танкера составляет 149,9 метра, ширина — 17,3 метра, дедвейт - 13,8 тысячи тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!