В Габале пройдут мастер-классы по фортепиано и тару

БАКУ /Trend Life/ - 4 марта в Габалинской городской детской художественной школе состоятся мастер-классы по специальностям фортепиано и тар, организованные Научно-методологическим и квалификационным центром культуры (MEMİM), сообщает Trend Life.

В мастер-классах по фортепиано и тару, проводимых при поддержке Шеки-Загатальского областного управления культуры, примут участие преподаватели и учащиеся соответствующих специальностей из школ, находящихся в ведении управления.

Мастер-класс по фортепиано проведет заслуженный педагог, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой фортепиано, органа и клавесина Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Афаг Рустамова, а мастер-класс по тару - заслуженный педагог, доцент, заведующий кафедрой народных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Умуд Ибрагимов.

