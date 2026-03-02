Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Габале пройдут мастер-классы по фортепиано и тару

Культура Материалы 2 марта 2026 18:32 (UTC +04:00)
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - 4 марта в Габалинской городской детской художественной школе состоятся мастер-классы по специальностям фортепиано и тар, организованные Научно-методологическим и квалификационным центром культуры (MEMİM), сообщает Trend Life.

В мастер-классах по фортепиано и тару, проводимых при поддержке Шеки-Загатальского областного управления культуры, примут участие преподаватели и учащиеся соответствующих специальностей из школ, находящихся в ведении управления.

Мастер-класс по фортепиано проведет заслуженный педагог, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой фортепиано, органа и клавесина Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор Афаг Рустамова, а мастер-класс по тару - заслуженный педагог, доцент, заведующий кафедрой народных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Умуд Ибрагимов.

