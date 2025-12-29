Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс на видеовстрече Трампа, Зеленского и европейских лидеров

БАКУ/ Trend/ - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе в вопросах гарантий безопасности по итогам видеоконференции с Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Trend, об этом она написала на своей странице в социальной сети «X» после переговоров.

«У нас состоялась хорошая часовая беседа с президентом Трампом и Зеленским. Присутствовали несколько европейских лидеров, которые обсудили будущие мирные переговоры. Достигнут значительный прогресс. Европа готова сотрудничать со своими партнерами для его закрепления», — отметила Урсула фон дер Ляйен.